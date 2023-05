Eli-Chefarzt Harald Lehnen Der Mann der Zehntausenden Geburten geht in Rente

Mönchengladbach · Nach 29 Jahren im Elisabeth-Krankenhaus zieht sich Harald Lehnen, Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, zurück. Wie viele Babys in der Zeit im „Eli“ zur Welt kamen, was für ihn eines der schönsten Erlebnisse in seiner Laufbahn war und was er nun als Rentner plant.

09.05.2023, 13:37 Uhr

Harald Lehnen untersucht das vier Tage alte Baby Piet Justus. Die Eltern Jennifer und Sebastian Waldhausen schauen im Hintergrund zu. Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Von Susanne Jordans

Harald Lehnen blickt aus einem Fenster der Geburtshilfe im „Eli“. Bislang war es ein warmer, sonniger Tag, jetzt zieht Regen auf. Wenn das Wetter sich ändere, sagt er, führe dies häufig zu einer verstärkten Aufnahmefrequenz von Schwangeren. Heißt: Dann steigt in seiner Klinik Kostenpflichtiger Inhalt die Anzahl der Geburten. Lehnen muss es wissen: Fast drei Jahrzehnte hat er den Job gemacht, in der Zeit etwa 76.000 Kinder auf die Welt geholt, das kleinste, ein Mädchen, wog gerade 340 Gramm, das schwerste 6130 Gramm und damit fast doppelt so viel wie das Durchschnittsgewicht Neugeborener. Beide Babys kamen ohne Schaden durch.