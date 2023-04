Nach 40 Jahren politischer Arbeit Gladbacher hört als Deutschlands Kassenzahnärztechef auf

Eßer ist geborener Mönchengladbacher, mit seiner Familie lebt er in Windberg. Von 1982 bis 2012 arbeitete er in seiner Zahnarztpraxis in Lürrip. Während dieser Zeit begann er seine berufspolitische Tätigkeit in Düsseldorf im Vorstand der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein, wo er 2005 als stellvertretender Vorsitzender aufhörte.