Aktion in Mönchengladbach „Check in-Berufswelt“ bringt Schüler und Betriebe zusammen

In ihrer Heimatstadt findet am 10. April im Gymnasium am Geroweiher der erste von insgesamt sechs „Check in“-Tagen statt, wie Organisator Thomas Feldges bei der Auftaktveranstaltung im Unternehmen „Dr. Hahn“ in Wickrath berichtete. Insgesamt sind es 18 Initiatoren aus Kommunen, Wirtschaft und der IHK, die sich für „Check in-Berufswelt“ stark machen. Einer ist der Hersteller von Scharnierbändern für Türen, Dr. Hahn in Wickrath. Das Unternehmen öffnet mit Scharnieren Türen, und es öffnet Interessenten den Weg ins Berufsleben durch eine sehr erfolgreiche Ausbildung, wie Geschäftsführer Michael Hahn deutlich machte. Bereits zum zehnten Mal beteiligt sich das Unternehmen, das in den vergangenen zwei Jahrzehnten neun Mal zum besten Ausbildungsbetrieb am Niederrhein ernannt wurde, mit einem Informationsstand an dieser Nachwuchsinitiative.