Veranstaltungen in Mönchengladbach Schüler erkunden Ausbildungen und Studiengänge bei „Check in“

Schüler, die sich über Berufsausbildungen und Studienmöglichkeiten informieren möchten, können vom 15. Mai an bei der Veranstaltungsreihe „Check in Berufswelt“ mitmachen. Der Auftakt in Mönchengladbach ist am kommenden Montag, 15. Mai, um 10.30 Uhr im Vereinsheim des TV 1848 (Bökelstraße 63). Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, eröffnen die Aktion. „Check in Berufswelt“ findet in diesem Jahr zum 14. Mal statt.