„Orange Days“ in Mönchengladbach Tattoostudio spendet Elös von Aktionstag dem Frauenhaus

Das Tattoostudio „Senze Tattooing“, Heinz-Nixdorf-Straße 23, veranstaltet zum „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ eine Spendenaktion. Am Samstag, 25. November, 11 bis 16 Uhr, geht der Erlös beim sogenannten „Charity-Walk-In“ an das Frauenhaus in Rheydt. Für die Aktion müssen die Interessenten keinen Termin vorher vereinbaren, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Die Künstlerinnen bereiten im Voraus einige Motive (sogenannte „Wanndos“) vor. Diese spiegeln unterschiedliche Aspekte wieder, aber primär „die Stärke von Frauen und den Heilungsprozess“, heißt es vom Tattoostudio. Außerdem liegen an diesem Tag Infomaterialien zum Thema „Gewalt an Frauen“ aus.