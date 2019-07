Tennis für einen guten Zweck : Charity Cup mit guten Nachrichten

Beim TC Neuwerk traten Rolli-Fahrer und Gehende an, um für einen guten Zweck zu spielen. Der Erlös der Veranstaltung kommt Daniels Familie zugute. Foto: Sven Heß

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Schüler, der bei einer Abschlussfahrt im englischen Canterbury ins Koma geprügelt wurde, ist außer Lebensgefahr. Das sagte sein Bruder bei dem Tennis-Turnier, dessen Erlös an die Familie gehen soll.

Als Frank Pöhler von Daniels Schicksal erfuhr, wusste er sofort: Der Erlös des Charity Cups in Neuwerk soll in diesem Jahr der Familie des schwer verletzten Mönchengladbacher Schülers zugute kommen. Der 17-jährige Daniel war Anfang Juni auf einer Schul-Abschlussfahrt im englischen Canterbury attackiert und schwer verletzt worden. Wochenlang lag er im Koma.

Die Nachricht machte bundesweit Schlagzeilen, und auch Pöhler hatte davon in den Medien gelesen. „Wir suchen für jedes Jahr einen Spendenempfänger in Mönchengladbach und Umgebung“, sagt der passionierte Tennisspieler und Organisator des Charity Cups. Als er von Daniels Schicksal hörte, suchte er sofort den Kontakt zu seiner Familie. Insbesondere bei Daniels Bruder Bassam fand die Idee großen Anklang. „Ich bin sehr dankbar für diese tolle Aktion“, sagt Bassam, der gemeinsam mit seiner Familie das Turnier besucht und eine gute Nachricht mitbringt: „Daniel ist nicht mehr auf der Intensivstation. Er ist außer Lebensgefahr. Es geht also bergauf.“ Das Engagement von Frank Pöhler berühre ihn und seine ganze Familie sehr, sagt Bassam.

Info Das Turnier und die Ziele Ausrichter TC Neuwerk, Organisation durch TC-Mitglied Frank Pöhler. Ziel Inklusion von Behinderten-Sportlern und Unterstützung der Familie von Daniel. Teilnehmer 52, darunter auch Rolli-Tennisspieler aus ganz Deutschland.

„Mönchengladbacher helfen Mönchengladbachern“ und „Inklusion durch Bewegung“: Es braucht gleich zwei Mottos, um den diesjährigen „Charity Cup“ des Tennis-Clubs Neuwerk gebührend beschreiben zu können. Hin und Her saust der neongelbe Ball über den leicht feuchten Ascheplatz des TC Neuwerk. Viele Besucher sitzen neben dem Platz unter einem großen Baum und beobachten das sportliche Ereignis. Denn was sich ihnen darbietet, sieht man nicht allzu häufig in Mönchengladbach. Das „gemischte Doppel“ hat an diesem Tag nämlich noch eine weitere Bedeutung: Nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Rollstuhlfahrer und Gehende sind in einem Team.

Für das Tennisturnier auf den heimischen Courts sind auch viele Rolli-Tennisspieler aus der Region und darüber hinaus nach Neuwerk gekommen. „Wir wollen diese Art von sportlicher Inklusion hier vorleben und etwas für diese Sportart tun“, erklärt Frank Pöhler. Denn solche Turniere zur Integration von Behinderten-Sportlern gebe es in der Region nur sehr wenige.

In den einzelnen Matches liefern sich sowohl Profis als auch Anfänger teilweise harte Kämpfe. Lange Ballwechsel, Sprints und voller Einsatz selbst bei sommerlichen Temperaturen. Abseits der Spielfelder gibt es ein großes Kuchenbuffet und Frei-Getränke sowie Heißes vom Grill – alles gesponsert und frei für alle Gäste an diesem Tag. Auch die Preise auf dem großen Los-Tisch, wie Trikots, Bälle und Dekoration fürs Heim, sind von regionalem Unternehmen oder Freunden des Vereins gespendet worden. „Mit der Startgebühr sowie den Spenden kam in den vergangenen Jahren schon ordentlich was zusammen“, berichtet Pöhler stolz.