Tennis für einen guten Zweck : Charity Cup für verprügelten Schüler

Mönchengladbach Der Erlös soll der Familie von Daniel zugute kommen. Der 17-Jährige liegt noch immer im Koma.

Seit vielen Jahren engagiert sich Frank Pöhler für soziale Projekte. Als er vom Schicksal des Mönchengladbacher Schülers hörte, der im englischen Canterbury brutal zusammengeschlagen wurde, hat ihn das sehr bewegt. Deshalb soll der Erlös aus dem Charity Cup „El Tren“ in Neuwerk an die Familie des 17-Jährigen gehen, der nach dem Angriff am 6. Juni weiterhin im Koma liegt. „Ich möchte nicht, dass Daniel in der Öffentlichkeit in Vergessenheit gerät“, sagt Frank Pöhler.

Daniel war auf Klassenfahrt gegen 18 Uhr Ortszeit mitten in der Innenstadt in einer Einkaufsstraße von mehreren Jugendlichen angegriffen worden. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und musste in ein Londoner Krankenhaus geflogen werden, wo notoperiert wurde. Frank Pöhler hatte sich zunächst an die Schule und dann an die Familie gewandt und gefragt, ob er helfen dürfe. Er darf. Daniels Bruder will sogar zu dem Charity Cup am 27. Juli auf der Anlage des Tennis-Clubs Neuwerk 2011 am Gatherskamp 75 kommen.