Lichterfest in Mönchengladbach Chanukka-Kerze brennt acht Tage für den Frieden in Nahost

Im Dezember feiern Menschen jüdischen Glaubens das Lichterfest Chanukka zum Gedenken an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem im Jahre 164 vor Christus. In diesem Jahr beginnt dieses Lichterfest am Donnerstag, 7. Dezember und endet nach acht Tagen am Freitag, 15. Dezember. So auch in Mönchengladbach.