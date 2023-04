Gründerin tritt in TV-Show auf Mönchengladbacherin in der „Höhle der Löwen“

Mönchengladbach · Mit ihrer Idee von einer App für Vintage-Einrichtungsgegenstände will Chanté Nöhlen die Investoren in der Vox-Sendung überzeugen. Was das Start-up ausmacht, wie die 32-Jährige in Mönchengladbach lebt und was ihr Traum ist.

28.04.2023, 13:38 Uhr

Chanté Nöhlen hat ihr Start-up neben dem Vollzeitjob aufgebaut. Ihre eigene Wohnung ist wie ihre Visitenkarte für Inneneinrichtung. Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Als Kind haben sie ihre Eltern als „krankhaft ordentlich“ bezeichnet, sagt Chanté Nöhlen. Damals suchte sie sich eine Tapete mit Delfinmuster aus und stimmte dazu alles farblich ab. Einige Jahre später, mit 17, richtete sie das Zimmer ihrer neunjährigen Schwester neu ein. „Ich wollte das unbedingt machen und habe es komplett renoviert.“ Und ihre Schwester? „Sie war happy.“