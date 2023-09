Verkehr in Mönchengladbach Chancen für Mobilität mit der IHK diskutieren

(RP) Die Mobilität der Zukunft soll autonom, umweltfreundlich und flexibel sein. Doch was bedeutet das für die Stadt Mönchengladbach? Wie verändert sich der Verkehr in der Innenstadt? Diese Fragen stehen beim IHK-Regionalforum am Mittwoch, 20. September, im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Verkehr und Mobilität – Chancen und Herausforderungen für Unternehmen“ lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein Unternehmen dazu für 17 Uhr ins KoenigsKarree an der Korschenbroicher Straße 176a ein.