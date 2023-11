CDU fordert mehr Ordnungskräfte für Mönchengladbach „Ich kenne Menschen, die trauen sich nicht mehr in die Innenstädte“

Mönchengladbach · Offener Drogenhandel am Platz der Republik, aggressives Betteln in der Rheydter Innenstadt, pöbelnde Junkies am Tellmannplatz: Die Union sieht in der Stadt große Defizite im Bereich Sicherheit und fordert Änderungen.

13.11.2023 , 05:10 Uhr

Weil das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit gestiegen sei, fordert die CDU mehr KOS-Mitarbeiter. Foto: Stadt MG

Von Gabi Peters