Brennpunkte in Mönchengladbach CDU will mehr Kontrollen in Drogenszene

Wohnungslose, die in Geschäftseingängen übernachten, Alkoholabhängige, die Passanten anbetteln, Drogenabhängige, die in der Innenstadt aggressiv betteln. Und dazu kommt noch: offener Handel mit „hartem Stoff“. Wie viele andere Großstädte hat auch Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach diese Probleme. Mit verschiedenen Fraktionsanträgen wurde die Verwaltung bereits mit weitergehenden Maßnahmen zur Stärkung der Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe sowie der Verbesserung der Situation von Wohnungslosen und Drogenabhängigen im Bereich der Rheydter Innenstadt beauftragt. Vertreter der Stadtverwaltung waren dazu auch zum Erfahrungsaustausch in Krefeld, wo unter anderem ein Konsumraum eingerichtet wurde. Die Probleme mit der Drogenszene hatten sich auch in der Nachbarstadt in den vergangenen Jahren immer mehr zugespitzt. Vor allem wegen der Situation auf dem Vorplatz des Krefelder Theaters hatten sich Bürgerinnen und Bürger regelmäßig beklagt.