Tiere in Mönchengladbach CDU will abgetrennte Wiesen für kleine Hunde

Mönchengladbach · Die Christdemokraten schlagen vor, das Konzept auf einer Auslauffläche zu testen. Halter sollen ihre Vierbeiner so entspannt laufen lassen können. Was andere Parteien und die Gladbacher davon halten – und wie eine solche Idee in Mettmann umgesetzt wurde.

22.01.2024 , 05:10 Uhr

Will er wirklich nur spielen? Das scheint sich auf der Hundewiese Fendi (l.) beim Anblick von Marley zu fragen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Von Christoph Wegener , Susanne Jordans und Rudolf Barnholt