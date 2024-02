Rathauspläne in Mönchengladbach CDU will Erweiterung von altem Verwaltungsgebäude prüfen lassen

Nach dem Stopp der Pläne für den groß angelegten Rathaus-Neubau in Rheydt wird in der Stadt seit Monaten über umsetzbare Alternativen diskutiert. Es gibt bereits Konzepte, Kostenpflichtiger Inhalt wie das Verwaltungsgebäude in einer kleineren Version umgestaltet werden könnte: Das historische Rathaus und die alte Kommandantur in Rheydt bleiben demnach erhalten, alles andere wird neu gebaut. Zudem soll eine Machbarkeitsstudie zeigen, was im früheren Karstadt-Gebäude umsetzbar wäre. Doch es gibt noch eine weitere Immobilie in Gladbach, die in die Überlegungen mit einbezogen wird: das Verwaltungsgebäude Oberstadt an der Aachener Straße.