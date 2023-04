Tarifabschluss in Mönchengladbach CDU warnt vor Steuererhöhungen für 2024

Unionsfraktionschef Hans Peter Schlegelmilch betonte seine Freude für die Mitarbeitenden in der Verwaltung, für die der Tarifabschluss eine Wertschätzung sei. „Vom Oberbürgermeister erwarten wir nun die richtige Prioritätensetzung, um die Mehrkosten aufzufangen. Höhere Steuern belasten Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zusätzlich, die an anderer Stelle bereits durch die verschiedenen Krisen mit höheren Kosten kämpfen und keine weiteren Belastungen stemmen können“, betonen Schlegelmilch und der Kreisparteivorsitzende Jochen Klenner in der Mitteilung. Mönchengladbach habe im Städtevergleich bereits sehr hohe Steuersätze.