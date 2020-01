Antrag von CDU und SPD : Groko will sommerliches Chaos im Stadtwald abstellen

Groko will sommerliches Chaos im Stadtwald abstellen

So sieht es nach einem sommerlichen Tag im Stadtwald aus. Foto: Reichartz,Hans-Peter(hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Rheydt An heißen Tagen geht es rund um Gladbachs beliebten öffentlichen Grill- und Freizeitplatz heiß her. Das sorgt für Ärger und reichlich wilden Müll. Die Politik fordert jetzt Gegenmaßnahmen.

(dr) In den Sommermonaten wird es eng im Stadtwald. Was vor allem daran liegt, dass ich dort der einzige öffentliche Grillplatz der Stadt befindet. Rettungswege werden zugeparkt, Anwohner klagen über Lärm, Müll bleibt liegen – das sind die Dauerärgernisse. CDU und SPD wollen jetzt dagegen vorgehen.

„Eine derartige Situation darf sich in diesem Jahr unter keinen Umständen wiederholen. Störendes Freizeitverhalten muss konsequent in geordnete Bahnen gelenkt werden“, sind sich die Vorsitzenden der Bezirksfraktionen Süd von CDU und SPD, Joachim Roeske und Horst Schnitzler, einig. Für die kommenden Sitzungen der Bezirksvertretung Süd und des Umwelt- und Feuerwehrausschusses haben die Groko-Partner daher einen Antrag eingebracht, in dem sie ein Betreiberkonzept für die konfliktfreie Nutzung des Stadtwalds beantragen.