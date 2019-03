Kommunalwahl 2020: CDU sucht Nachfolger für OB Reiners

Mönchengladbach Eineinhalb Jahre vor der Oberbürgermeister-Wahl hat Amtsinhaber Hans Wilhelm Reiners erklärt, nicht erneut anzutreten. CDU-Chef Günter Krings will ein offenes Verfahren und rechnet mit mehreren Interessenten.

Seit langem wurde spekuliert, jetzt herrscht Klarheit: Hans Wilhelm Reiners (CDU), seit 2014 Oberbürgermeister, wird bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr nicht erneut kandidieren. Das erklärte er am Wochenende vor dem CDU-Kreisvorstand und begründete das vor allem mit seinem Privatleben: Er wolle mehr Zeit für Reisen und seine Familie haben. Zudem wäre er am Ende einer zweiten Amtszeit 71, seiner Ansicht nach zu alt, um ein kommunales Spitzenamt auszuüben.

Für die CDU stellt sich nun eineinhalb Jahre vor der OB-Wahl die Frage, mit wem sie ins Rennen geht. „Wir werden ein offenes und transparentes Verfahren durchführen“, betont Parteichef Günter Krings. Auch Abstimmungen der Mitglieder – diesen Herbst oder Anfang 2020 – über mehrere Kandidaten seien denkbar. „Wichtig ist am Ende Einigkeit im Wahlkampf.“ Zu möglichen Nachfolgern will sich Krings nicht äußern. Selbst wird er seinen Hut nicht in den Ring werfen. Als Bundestagsabgeordneter und Parlamemtarischer Staatssekretär liegt sein Fokus eher auf Berlin.