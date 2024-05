Chaos im Bürgerservice Mönchengladbach „Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten“

Die Bürger müssten nun weitere Wege und längere Wartezeiten in Kauf nehmen, um ihre Dokumente zu beantragen oder abzuholen, sagt Hendricks und fügt an: „Dies in einer Pressemeldung auch noch als Entzerrung und Verbesserung zu bezeichnen, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Das widerspricht klar dem eigentlichen Ziel einer bürgernahen Verwaltung.“