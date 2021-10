Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : CDU geht mit Jochen Klenner und Vanessa Odermatt in die Landtagswahl

CDU geht mit Jochen Klenner und Vanessa Odermatt in die Landtagswahl

Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach

Jochen Klenner (42) tritt bei der Landtagswahl am 15. Mai 2022 wieder im Norden Mönchengladbachs für die CDU an, Vanessa Odermatt (31) im Süden. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Nach SPD, Grünen und FDP hat jetzt auch die Mönchengladbacher CDU festgelegt, mit welchen Kandidaten sie 2022 in den Wahlkampf für das Landesparlament geht. Während in einem Wahlkreis alles eindeutig war, gab es im anderen manche Überraschung.

Geschlossenheit – das ist ein Wort, das vor allem bei der CDU oft zu hören ist. Auch der Mönchengladbacher Parteichef Jochen Klenner mahnte am Dienstagabend in der Stadthalle die CDU-Basis, sich nicht in Machtkämpfen zu verlieren. „Aber ich wünsche mir noch etwas anderes: Zeigen wir auch nach Niederlagen Größe, bewahren wir uns Menschlichkeit und Respekt, überzeugen wir mit Inhalten und Personen“, sagte Klenner.