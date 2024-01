Kolumne Mensch Gladbach Kinder als Störfaktor?

Früher wohnte ich neben einem Freibad. Die Geräuschkulisse meiner Sommer war eine Komposition aus Planschen, Schreien, Kreischen, Lachen, Streiten. Was eben so rund um das Nichtschwimmer-Becken los ist. Ähnlich ist die Audio-Untermalung, die nun von der Grundschule nebenan in den Pausen in meinen Garten schallt. Frühere Nachbarn hatten sich mal im Voraus dafür entschuldigt, dass ihre Enkel beharrlich im Garten mit einem Kinderbagger den gepflasterten Weg abfuhren. Über Stunden rollten die Hartplastikreifen auf dem Stein. Und dennoch fand ich all das niemals störend. Wenn Kinder spielen, toben und sich ausleben – was kann es Schöneres geben?