Streetwork in Mönchengladbach CDU fordert Fortführung der Hilfe für obdachlose Frauen

Gegen die Pläne, das Hilfsprogramm für obdachlose Frauen auslaufen zu lassen, regt sich Widerstand. „Wenn wir in einem Haushalt von über einer Milliarde Euro einen Betrag von 55.000 Euro für die ärmsten der Armen in unserer Stadt nicht aufbringen können, wäre unsere Stadt wirklich arm dran“, sagt Michael Schmitz, sozialpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion. Sie will den Antrag stellen, das Projekt weiter zu finanzieren.