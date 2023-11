Politik in Mönchengladbach CDU macht sich stark für Städtepartnerschaft mit Israel

Genau vier Jahre ist es her, dass es im Kulturausschuss des Rathauses eine seltene Einigkeit gab: Der Anschlag in Halle, bei dem Anfang Oktober 2019 ein Rechtsextremer versucht hatte, sich an einem jüdischen Feiertag Zugang zur Synagoge zu verschaffen, um die dort zahlreich Feiernden zu ermorden, lag gerade einige Wochen zurück. Da setzte der Kulturausschuss in Mönchengladbach ein Zeichen.