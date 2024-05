Kaum Termine für Ausweise in Mönchengladbach CDU fordert Sondersitzung wegen Chaos in Meldeämtern

Für die CDU-Fraktion sind die unveränderten Zustände in den Meldestellen der Stadt Mönchengladbach unhaltbar: „Lange Wartezeiten, keine Termine und verzweifelte Bürgerinnen und Bürger. Zahlreiche Betroffene bangen, ihren Urlaub antreten zu können, weil selbst eine so einfache Sache wie die Abholung eines fertig vorliegenden Dokumentes nicht funktioniert – so sieht die Realität derzeit aus“, teilt die Union mit.