Nach Beschwerden in Mönchengladbach : CDU fordert Parkplätze zurück

Die Findlinge auf den Seitenstreifen sind Stein des Anstoßes an der Engelblecker Straße. Foto: CDU MG

Neuwerk An der Engelblecker Straße fielen alle Stellflächen an den Seiten weg. Jetzt sollen die Anwohner an den Kosten für die Zufahrt zu sieben Garagen beteiligt werden.