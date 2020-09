Kommunalwahl in Mönchengladbach : CDU-Ersatzbewerber für Wahl nicht berücksichtigt

Kommunalwahl in Mönchengladbach

Rein rechnerisch stimmt die CDU den Wahlergebnissen in Mönchengladbach zu, sie moniert etwas anderes. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Im Wahlausschuss vor der Kommunalwahl war bei der Kandidatenaufstellung noch niemanden etwas aufgefallen. Erst nachdem die Listen im Amtsblatt erschienen waren, bemerkten Unionsmitglieder, dass Namen fehlten.

Zum Hintergrund: Kandidaten-Ersatzbewerber übernehmen das Mandat, wenn der ursprüngliche Listenplatz-Inhaber ausfällt. Das kann viele Gründe haben: Krankheit ist ein Beispiel, Mandatsverzicht aber auch. Häufig soll so Nachwuchspolitikern eine Chance gegeben werden, sich in einem Gremium zu profilieren. Gängige Praxis: Ein Politiker lässt sich als Kandidat für den Rat und für die Bezirksvertretung aufstellen. Holt er beide Mandate, gibt er eins an seinen „Ersatz“ ab.