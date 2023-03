Sicherheit in Mönchengladbach CDU-Chef Klenner fordert Waffenverbotszone für die Innenstädte

Ebenso werde seiner Ansicht nach das Thema „Videobeobachtung“ zu voreilig mit dem Hinweis auf Verdrängungseffekte abgelehnt. Immerhin hätten mithilfe der Kameras am Alten Markt in der Gladbacher Altstadt Täter identifiziert werden können, die zwar ihre Übergriffe außerhalb der von den Kameras überwachten Zonen begangen hätten, aber durch Zeugenbeschreibungen auf den Aufnahmen hätten erkannt werden können. „Zentrale Orte und Bushauptbahnhöfe müssen sicher sein“, betont Klenner. Richtig sei jedoch, dass die Kameras am besten wirkten, wenn die Live-Bilder direkt von der Polizei ausgewertet und die Einsatzkräfte direkt reagieren würden. „Die Wache in Rheydt liegt allerdings jetzt – und auch im geplanten Neubau im Rheydter Hauptbahnhof – nur wenige Hundert Meter vom Marienplatz und der Rheydter Innenstadt entfernt“, führt Klenner an. Die räumliche Nähe sei also gegeben. Wichtig sei die Prioritätensetzung beim Personaleinsatz.