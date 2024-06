Verkehr in Mönchengladbach Straße am Volksgarten wird für Autos gesperrt

Mönchengladbach · Die Bezirksvertretung Ost hat mit knapper Mehrheit beschlossen, die Verbindung in Höhe des PSV-Stadions zu kappen. Ärger gibt es aber um Parkplätze in der Nähe. Und gibt es einen Kreisverkehr an der Volksgartenstraße?

04.06.2024 , 17:49 Uhr

Die Verkehrssituation an der Carl-Diem-Straße ab dem Kreisverkehr (vorne im Bild) und in Richtung der Sportanlage (hinten) soll angepasst werden. Foto: Carsten Pfarr