Soziale Hilfe in Mönchengladbach : Caritas übernimmt Geschäfte beim Verein Wohlfahrt

Martin Dalz (links) geht, Frank Polixa (rechts) übernimmt. Foto: Friedhelm Ruf

Mönchengladbach Weil der alte Geschäftsführer, Martin Dalz, in Rente geht, musste ein neuer her. Wie es zu der Zusammenarbeit kam und was es für den Verein bedeutet.

Der Verein Wohlfahrt ist mit einer Kopfstärke von 15 Personen sehr klein. „Wir hatten in unserer Geschichte nie viele Mitglieder,“ sagte der Vorsitzende Norbert Leyendeckers. Dennoch: Die Aufgabe ist groß für den 1896 gegründeten Verein. Er betreut drei Einrichtungen in der Innenstadt: die stationäre Wohnungslosenhilfe Anna-Schiller-Haus, das ambulant betreute Wohnen im Edmund-Erlemann-Haus am Kirchplatz und den Tagestreff im Bruno-Lelieveld-Haus.

Bislang hatte der kleine Verein mit Martin Dalz sogar einen eigenen Geschäftsführer. Das war nur deshalb möglich, weil Dalz gleichzeitig das Anna-Schiller-Haus leitete und die Geschäftsführung nur nebenbei wahrnahm. Doch nun geht Dalz in den Ruhestand. „Für einen eigenen neuen Geschäftsführer sind wir einfach zu klein“, sagte Leyendeckers.

Und so sei die Idee aufgekommen, mit den laufenden Geschäften den Caritasverband zu beauftragen. Denn die Zusammenarbeit mit der Caritas hatte sich bereits bei mehreren Projekten bewährt, etwa bei dem Modellprojekt „Housing First“ der Wohnungslosenhilfe oder beim Mittagstisch für Menschen ohne eigenes Heim.

Hinzu komme, so der Vorsitzende des Caritasverbandes, Christof Wellens, das sowohl der Verband als auch der Verein Wohlfahrt katholische Träger von sozialen Einrichtungen in Mönchengladbach seien.

„Wir übernehmen mit der Geschäftsführung auch die 20 hauptamtlichen Mitarbeiter des Vereins“, sagte Wellens, der „Wohlfahrt als Bürgerpflicht“ bezeichnete. Das nehmen auch viele Menschen in Mönchengladbach ernst. Neben der Stadtverwaltung, die mit einem Leistungsvertrag die Einrichtungen finanziert, sind es vor allem Spender, die den Obdachlosen Hoffnungsmomente schenken, etwa indem sie als Basis für ein neues Leben eine eigene Wohnung bekommen können.

„Ihnen zu helfen ist eine wichtige Aufgabe in der Stadt“, sagte Frank Polixa, der als Geschäftsführer der Caritas nun auch die laufenden Geschäfte des Vereins übernimmt. „Wir können aber weiter entscheiden, was in den einzelnen Häusern geschieht“, versicherte Norbert Leyendeckers.