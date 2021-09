Mönchengladbacher Bundestagskandidaten bei der Caritas : So wichtig ist bezahlbares Wohnen für Ältere

Mönchengladbach Eine Sommertour des Caritasverbands machte Bundestagskandidaten die Probleme in der Pflege und Betreuung bewusst. Was die Bewerber zum Thema sagen.

Zu einer ganz speziellen Sommertour per Fahrrad hatte die Caritas die Mönchengladbacher Bundestagskandidaten eingeladen, um ihnen zu vermitteln, wie wichtig eine bezahlbare Wohnung für ältere Menschen ist. Außerdem ging es um die Themen Pflege, Ehrenamt und Förderrichtlinien. Ziele waren die ambulant betreuten Wohngemeinschaften und die Caritas-Tagespflege in Holt sowie die Kirche St. Johannes an der Urftstraße. Zurzeit wird diese Kirche umgebaut. Dort sollen 23 Sozialwohnungen entstehen, 14 davon gehen an ältere Menschen, die in ambulant betreuten Wohngemeinschaften leben können.