Housing First : Wohnungen für Obdachlose

Housing First

Mönchengladbach Caritas und der Verein Wohlfahrt wollen Menschen ohne Bleibe eine Perspektive geben.

„Relativ unbekannt, aber vielversprechend“ nennen Martin Dalz, Geschäftsführer des Vereins Wohlfahrt, und Frank Polixa, Geschäftsführer des Caritasverbandes Mönchengladbach, ihr gemeinsames Konzept „Housing-First“. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein neuer Ansatz beim Umgang mit Obdachlosigkeit, kommend aus der amerikanischen Sozialpolitik: die eigene Wohnung als Basis für den Start in ein neues Leben. So soll verhindert werden, dass Obdachlose wieder auf der Straße stehen, wenn sie mehrere zeitlich befristete Unterkünfte durchlaufen haben. Auf der Grundlage einer gesicherten Bleibe könnten dann „andere Probleme, wie Schulden, Sucht oder Arbeitslosigkeit angegangen werden“, so Frank Polixa.