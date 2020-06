Ausbau in Mönchengladbach : Caritasverband investiert trotz Corona-Krise

Mönchengladbach Durch die Kontaktbeschränkungen sind dem Verband Erträge weggebrochen, die Monatsabschlüsse rutschten ins Minus. Dennoch kam die Caritas ohne Kurzarbeit aus, Mitarbeiter halfen an anderen Stellen. In Rheydt wird jetzt die Kirche St. Johannes umgebaut.

Es geht bei einem Wohlfahrtsverband aber nicht in erster Linie um Geld. So habe etwa Kurzarbeit vermieden werden können. Die betroffenen Mitarbeiter sind in anderen Bereichen eingesprungen, wie der eigens geschalteten Corona-Hotline oder im Einkaufs- und Besuchsdienst. Auch der mobile Mahlzeitendienst sei deutlich stärker in Anspruch genommen worden und habe mehr Personal gefordert. Und natürlich sei die Anerkennung für Pflegekräfte nie so groß gewesen wie in den vergangenen Monaten, was sich nun auch in einer Bonuszahlung durch den Staat ausdrückt. „Wir hoffen, dass nachhaltig im Gedächtnis bleibt, was Pflegekräfte tagtäglich leisten“, sagte Polixa.