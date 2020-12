Pflege in Mönchengladbach : Caritas übernimmt Seniorenheim Theresianum

Caritas-Geschäftsführer Frank Polixa, Provinzprokuratorin Sr. Angelika Hellbach, Provinzoberin Sr. Ingeborg Müller und Caritas-Vorsitzender Dr. Christof Wellens (v. l.) am Theresianum. Foto: Caritas

Mönchengladbach Die Missionsschwestern vom Kostbaren Blut geben die Trägerschaft des Hauses mit 36 Pflegeplätzen am Jahresende ab – „aus strategischen Gründen“.

Zum Jahreswechsel übernimmt der Caritasverband Region Mönchengladbach das Seniorenheim Theresianum. Das teilte der Verband jetzt mit. In dem Haus an der Kaiserstraße im Mönchengladbacher Zentrum leben 36 ältere Menschen, vor allem Frauen. Bisher wurde das Pflegeheim mit rund 40 Mitarbeitern vom Verein Kirchliche Kongregation der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut e.V. aus Paderborn getragen. Der Orden habe sich „aus strategischen Überlegungen“ entschlossen, die vollstationäre Pflegeeinrichtung abzugeben, heißt es in der Mitteilung des Caritasverbands.

Das Theresianum wurde am 1. Oktober 1928 – dem Fest der Heiligen Theresia von Lisieux – Unterkunft für ausreisende Schwestern des in Südafrika gegründeten Ordens eröffnet. Später diente es zunehmend als Herberge für Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Ein Mitte 2000 eröffneter Neubau ersetzte das ursprüngliche Gebäude. Bis vor wenigen Jahren wurden ausschließlich Frauen im Theresianum aufgenommen. Neben 36 Wohnplätzen in Einzelzimmern verfügt es Haus über einen großen Garten mit Brunnen sowie Sitz- und Ruheplätzen, einen Wintergarten, eine Kapelle und einen Mehrzweckraum. „Mit seinem familiären Charakter und dem christlichen Leitbild passt das Theresianum sehr gut zum Caritasverband“, sagt Vorsitzender Christof Wellens.

Die Caritas betreibt bereits vier Altenheime in Giesenkirchen, Holt, Neuwerk und Rheydt mit Plätzen für insgesamt fast 400 Senioren. In einer virtuellen Mitarbeiterversammlung hat Caritas-Geschäftsführer Frank Polixa das Konzept des Verbands vorgestellt und Fragen der Mitarbeitenden beantwortet.

Mit gemischten Gefühlen sieht die Provinzoberin der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut, Schwester Ingeborg Müller, den Trägerwechsel. „Für unseren Orden geht nun eine Ära in Mönchengladbach zu Ende, aber wir sind glücklich, dass wir mit der Caritas einen Nachfolger gefunden gaben, der das Theresianum in unserem spirituellen Sinn weiterführt“, wird sie in der Mitteilung des Caritasverbands zitiert. Auch Provinzprokuratorin Schwester Angelika Hellbach freue sich, dass die Senioren weiterhin ein schönes Zuhause haben: „In den Gesprächen haben wir ein sehr gutes Miteinander mit der Caritas erlebt.“

(RP)