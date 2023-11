Aktion zu Weihnachten Caritas stellt Weihnachtswunschbaum für Senioren auf

Der Caritasverband in Mönchengladbach möchte Seniorinnen und Senioren einen Wunsch erfüllen. Dafür wird im Freiwilligen-Zentrum (FWZ) an der Friedrich-Ebert-Straße 63 in Rheydt eine Tannenbaum-Nachbildung aufgestellt, wie der Caritasverband Mönchengladbach mitteilt. Daran können Senioren und soziale Einrichtungen, die Kontakt zu älteren Menschen haben und „von einem Herzenswunsch wissen“, Wünsche anbringen.