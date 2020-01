Arbeitslosenreport für Mönchengladbach : Zu viele Geringverdiener brauchen Hartz-IV

Mönchengladbach Weil das Einkommen oft nicht reicht, bekommen auch viele Berufstätige Geld vom Staat. Der „Arbeitslosenreport NRW“ hat die Zahlen mal aufgedröselt.

(hh) In Mönchengladbach müssen viele Menschen Hartz-IV-Leistungen beziehen, obwohl sie arbeiten gehen. Der Grund ist einfach: Ihr Erwerbseinkommen allein reicht nicht aus. Das zumindest sagt der Caritasverband für das Bistum Aachen. Er stützt sich dabei auf den aktuellen Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Im März 2019 gingen demnach 6294 erwerbsfähige Hartz-IV-Beziehende in Mönchengladbach auch zusätzlich einer Erwerbsarbeit nach.

Selbst 791 Menschen in Mönchengladbach, die in Vollzeit arbeiten, seien laut Arbeitslosenreport auf ergänzende, steuerfinanzierte Hartz-IV-Leistungen angewiesen, sagt der Caritasverband. Hinzu kämen in der Stadt weitere 1822 „Aufstocker“, die in Teilzeit arbeiten sowie 2322 „Aufstocker“, die als Minijobber nicht mehr als 450 Euro im Monat verdienen. Sie verfügten meist nur über eine mangelhafte soziale Absicherung.