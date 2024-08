Sozialverband in Mönchengladbach Caritas klagt über unsichere Finanzierung

Das habe der Caritasverband 2023 gerade noch so geschafft und ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwirtschaftet, wie der Geschäftsführer erläuterte. „Wir benötigen aber Überschüsse, um neue Angebote und Investitionen machen zu können“, sagte Polixa. Dem Caritasverband sei es gelungen, die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter mit 805 nahezu konstant zu halten. Zudem würden 56 Lehrlinge ausgebildet. „Wir haben das große Glück, engagierte Mitarbeiter zu haben“, sagte Caritas-Vorsitzender Christof Wellens. Er ist der letzte ehrenamtliche Caritas-Vorsitzende im Bistum Aachen. „Ob man auch in Zukunft jemand findet, der das ehrenamtlich macht, ist völlig offen“, sagte Wellens. Denn die Anforderungen seien von Jahr zu Jahr angestiegen, so dass die übrigen Caritas-Verbände im Bistum nur noch hauptamtliche Kräfte einsetzen.