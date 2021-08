Mobilität in Mönchengladbach : Caritas-Pfleger kommen mit E-Autos

Mönchengladbach Da Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste in der Regel keine Riesenstrecken zurücklegen, lassen sich die Wege zu ihren Einsätzen gut mit Elektrofahrzeugen bewältigen.

Einen Beitrag zum Klimaschutz in der Region will der Caritasverband leisten. Sechs Elektroautos sind seit Kurzem für den Pflegedienst und den Hausnotruf der Caritas in Mönchengladbach, Korschenbroich und Jüchen unterwegs. Die Wagen vom Typ VW e-Up können mit einer Akkuladung rund 250 Kilometer zurücklegen, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. „Unsere Fachkräfte legen im Schnitt etwa 60 Kilometer pro Tag meist im Stadtverkehr zurück, um zu ihren Patienten zu kommen“, sagt Georg Bronheim, Leiter des Caritas-Pflegedienstes. Eines der Autos hat der Hausnotruf-Dienst erhalten. „Wir nutzen es für Beratungsbesuche und Servicetermine bei Kunden“, sagt Leiterin Waltraud Grusemann.