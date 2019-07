Digitalisierung in der Pflege : Caritasverband fordert bezahlbares Wohnen

Christof Wellens und Frank Polixa vom Mönchengladbacher Caritasverband erheben Forderungen an die Politik. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Bezahlbares Wohnen gehört aus Sicht des Caritasverbands zu den drängendsten politischen Themen. Die Zahl der Sozialwohnungen sei auch in Mönchengladbach gesunken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franz Josef Ungerechts

Deshalb fordert der Verband, die Bedingungen für den sozialen Wohnungsbau zu ändern: „Die Bürokratie muss abgebaut werden und für Neubaugebiete soll eine Quote von 30 Prozent an sozialem Wohnungsbau festgelegt werden.“

Für 2019 hat die Caritas die Kampagne „Sozial braucht digital“ ausgerufen. Der Verband fordert die Politik auf, den Fokus bei der Digitalisierung nicht nur auf Prozesse in Wirtschaft und Industrie zu richten, sondern besonders auf den Pflegebereich.

Täglich nutzen mehrere tausend Menschen in der Region die mehr als 30 Dienste und Einrichtungen des Caritasverbandes. Mit mehr als 1.000 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern ist die Caritas ein großer Arbeitgeber. So zeigt die Bilanz des Jahres 2018 alleine 23 Millionen Euro an Personalkosten. „Manche Dienste sind ohne freiwilliges Engagement nicht zu leisten“, sagt der Mönchengladbacher Verbands-Vorsitzende Christof Wellens.

Gerade die ambulante Hilfe sei mehr und mehr gefragt, „weil immer mehr Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt leben möchten.“ Deshalb bereite auch die Familienpflege Sorgen. Geschäftsführer Frank Polixa: „Wenn eine Familie in einer Notsituation ist, unterstützen unsere Familienpflegerinnen in Erziehung, Pflege und Hauswirtschaft. Viele Krankenkassen weigern sich aber, die Kosten für eine Fachkraft zu übernehmen.“ Der Dienst müsse 45 Euro pro Stunde erwirtschaften, so Polixa, bezahlt werden oft nur 28 Euro. Deshalb appelliert der Caritasverband an die Politik, ihren Einfluss auf die Krankenkassen geltend zu machen.