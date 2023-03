Konzert in Wickrathberg „Cantica Vobis“ ersang 1675 Euro für Kirchturmsanierung

Das Ensemble servierte geistliche und auch einige weltliche Werke aus verschiedenen Epochen, darunter etliche zeitgenössische Stücke. Musikalisch verbindendes Element waren einprägsame Klangbilder, die der Chor in fein nuancierter Dynamik, und konzentriert sowie in klarer Ausdrucksweise gestaltete. Die Stimmlagen kamen in den einfühlsamen Darbietungen gut zur Geltung.