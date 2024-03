Anbauvereine in Mönchengladbach Cannabis-Clubs warten auf Legalisierung

Mönchengladbach · Per Gesetz soll in Vereinen von bis zu 500 Personen der gemeinschaftliche Anbau erlaubt werden. Doch denen fehlt die Planungssicherheit. Wie es um Clubs in Mönchengladbach steht, welche Hürden es gibt.

07.03.2024 , 06:47 Uhr

Link zur Paywall Cannabis-Wirkung - die zehn wichtigsten Fakten im Überblick Infos Foto: dpa/Annette Riedl