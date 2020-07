Interview mit dem Mönchengladbacher Filmproduzenten Cagdas Yüksel : „Dank digitaler Technik nicht von Kultur abgeschnitten“

Der Mönchengladbacher Filmproduzent Cagdas Yüksel hat ein neues Projekt: „12/09“ beschäftigt sich mit den Folgen der Terroranschläge vom 11. September 2001. Foto: Maren Könemann

Mönchengladbach Die Corona-Pandemie prägt unser Arbeitsleben und die kulturellen Themen. Das steht für den Filmproduzenten fest. Im Interview spricht er über Videokonferenzen, die sinkende Aufmerksamkeitsspanne und einen neuen Coworking Space.

Wie sehr hat die Corona-Krise Ihr Unternehmen Cocktailfilms getroffen?

Cagdas Yüksel: Als junge Filmproduktionsfirma hat es uns nicht so hart getroffen wie andere Unternehmen. In zweierlei Hinsicht: Zum einen gehören meine Mitarbeiter und ich der digitalen Generation an; Zoom-Calls und Online-Meetings waren schon vorher unser Arbeitsalltag. Zum anderen wollten plötzlich viele Unternehmen Online-Content, so dass wir recht gefragt waren. Größere Dreharbeiten durften natürlich nicht statt finden. Ansonsten haben wir die Zeit für ein kreatives Zurückziehen genutzt, Konzepte und Formate entwickelt.

Info Filme mit Social Impact machen Geboren in Mönchengladbach Schule Stiftisch Humanistisches Gymnasium Ausbildung Studium an der Universität zu Köln Unternehmen Ziel des jungen Unternehmers ist es, Filme mit Social Impact zu machen. Dafür wurde seine Firma 2019 mit dem Kreativwirtschaftspreis der Bundesregierung und dem Mediengründerstipendium Nordrhein-Westfalens ausgezeichnet. Privat Yüksel lebt und arbeitet in Mönchengladbach. Für seine Dreharbeiten und Filmscreenings reist er durch ganz Deutschland. Er tankt gerne Kreativität mit guten Büchern, Netflix-Binge-Watching-Sonntagen, Kurztrips ans Meer oder in die Berge.

Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert?

Yüksel: Wir haben jetzt jeden Tag eine Videokonferenz. Vor Corona war es einmal pro Woche.

Frage an den Digitalisierungsexperten: Auf welchen Kanälen sind Sie aktiv?

Yüksel: E-Mail natürlich. Aber auch auf Whatsapp und Slack. Auch Facebook und Instagram nutze ich. Und dann kommen noch Projektmanagement-Tools hinzu.

Corona hat das Arbeitsleben auf den Kopf gestellt. Unversehens fanden sich fast alle im Homeoffice wieder. Wir sind gleichzeitig auf vielen Kanälen unterwegs, sehen unsere Gesprächspartner vor allem im Display-Format. Macht das etwas mit unserer Wahrnehmung?

Yüksel: Schwer zu sagen. Viele haben sich dadurch aber erstmals die Fragen gestellt, die für Youtuber und Instagramer längst zum Alltag gehören: Wie positioniere ich mich vor der Kamera? Bin ich gut ausgeleuchtet? Wo mache ich eine Videokonferenz? Was ist im Hintergrund zu sehen?

Kann die Arbeit für Sie so weiter gehen?

Yüksel: Meine Mitarbeiter und ich waren jetzt viel im Homeoffice, aber auch uns fehlt die analoge Begegnung: alles Haptische, das Schreiben auf einem Blatt Papier, das fehlt. Seit diesem Monat sitzen wir nicht nur wieder gemeinsam an einem Ort – sondern in unserem neuen CoWorking Space am Minto. Das Ganze ist vor allem aus dem Drang entstanden, wieder mit vielen Kreativen gemeinsam an einem Ort zu arbeiten. Es ist das genaue Gegenteil von Abgeschlossenheit und Vereinzelung. „Hundertelf CoWorking“ (Hindenburgstraße 111) wollen wir ein Signal setzen. Sie steht für eine neue und moderne Arbeitswelt, die Startups, Freelancern, digitalen Nomaden und Unternehmen die Möglichkeit bietet, den eigenen Schreibtisch und das Homeoffice gegen ein kreatives Arbeitsumfeld einzutauschen. Kreative Orte gibt es auch bei uns – und eben nicht nur in Köln oder Berlin. Für mein neuestes Serienprojekt konnte ich drei renommierte Autoren aus der Filmbranche gewinnen. Zwei aus Hamburg, eine Autorin aus Köln – alle drei schreiben bald hier bei uns in Mönchengladbach.

Wird die Corona-Pandemie Kunst und Kunstformate verändern?

Yüksel: Kunst und Kultur sind immer ein Spiegel der Gesellschaft, eine Reaktion auf etwas. Ganz schnell sind zum Beispiel Balkonkonzerte und Schaufensterausstellungen entstanden. Die Autokinos gab es fast nicht mehr. Jetzt sind es so viele wie nie, weit über 50 in NRW. Wie genau diese Zeit die Kunst prägt, werden wir erst rückblickend sagen können. Ich empfinde es aber als großes Glück im Unglück, dass wir auf Grund der digitalen Technik nicht wirklich von der Welt und der Kultur abgeschnitten sind. Es gibt Videostreams, Podcasts, Bücher, Filme … Vor 200 Jahren sah das bei einer Pandemie anders aus.

Im Kino und Fernsehen sind die Filme im Laufe der Jahrzehnte immer rasanter geworden mit immer schnelleren Schnitten. Ist da nicht irgendwann ein Ende der Fahnenstange erreicht, weil es die Zuschauenden überfordert?

Yüksel: Man muss sagen, dass vieles rein technisch früher überhaupt nicht möglich war. Die schnellen Schnitte sind aber eine Reaktion darauf, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute unglaublich geschrumpft ist. Zehn bis 15 Sekunden, dann wird es langweilig, dann wird weiter geklickt oder gezappt. Aber es gibt auch die Sehnsucht der Dokumentarfilmer nach ruhigen Einstellungen, nach langsamem Erzählen.

Entstehen derzeit bei Ihnen neue Formate durch die Corona-Pandemie?

Yüksel: Eher neue Themen. Wir planen gerade eine neue Doku-Serie über einen Extremsportler, der als als Reaktion auf Corona zu Fuß durch Europa wandern möchte, und wir werden ihn begleiten.

Sie produzieren demnächst Ihre erste fiktionale Serie, für die Sie gerade eine Förderung der Film- und Medienstiftung NRW? erhalten haben.