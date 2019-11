Mönchengladbacher erhält Preis : Auszeichnung für ein junges Lebenswerk

Mönchengladbach Für seine Filmproduktions-Firma „Cocktailfilms“ wurde Cagdas Yüksel von den Kultur- und Kreativpiloten ausgezeichnet. Der renommierte Preis für junge Unternehmer wurde am Dienstag in Berlin verliehen.

Cagdas Yüksel möchte verändern. Die Gesellschaft, ihre Gedanken, ihre Ansichten. Cagdas Yüksel ist 25 Jahre alt. Er kommt aus Mönchengladbach, ist dort geboren, dort zur Schule gegangen. Cagdas Yüksel hat eine eigene Firma, in Mönchengladbach. „Cocktailfilms“, die GmbH, gibt seinem Schaffen, dem, was Cagdas Yüksel aus seinem Kopf auf die Leinwand bringt, einen Namen. Für sein Schaffen hat er jetzt einen Preis gewonnen: den Preis der Initiative „Kultur- und Kreativpiloten“. Cagdas Yüksel gehört jetzt offiziell zu den besten und kreativsten Unternehmern Deutschlands.

Deshalb hat Cagdas Yüksel auch 2017 das emotionale Talk-Format „Rendez-Who“ für den jungen Radiosender 1Live entwickelt, das bis heute drei Millionen Menschen erreicht hat. Und deshalb will Cagdas Yüksel künftig auch ein neues Talk-Format ins Fernsehen bringen. „Es ist ein Systemfehler, dass Talkshows grundsätzlich darauf ausgelegt sind, innerhalb von 60 Minuten ein sehr komplexes Thema abzuarbeiten, und das am besten aus fünf komplett verschiednen Perspektiven“, sagt Yüksel. Er findet die kürzlich an vier öffentlich-rechtliche Talkshows verliehenen Negativpreise nur berechtigt. Sein Format soll serieller, jünger, gesellschaftspolitisch relevant und trotzdem unterhaltend sein. Es soll etwas verändern. Denn das ist es, was Cagdas Yüksel will.