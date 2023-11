Gastronomie in Mönchengladbach Café „Mamomi“ lockt mit Lounge-Atmosphäre

Die Räume sind eingerichtet, das Team ist bereit, die Konzession liegt vor. Doch ein paar Tage vor der Eröffnung fehlt dem neuen Café von Babak Ahmadi noch etwas Essenzielles: der Name. Denn als der erste Vorschlag an den großen Fenstern klebte, bemerkte der Gastronom, „dass es irgendwie nicht passt“. Ein neuer Name musste her, und ein neuer Name wurde gefunden: „Mamomi“ – ein Café, das auch eine Weinbar ist, und am kommenden Mittwoch, 15. November, Eröffnung feiert. Ein Ort zum Entspannen, morgens wie abends.