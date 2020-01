Nach langer Umbaupause : Café Trotzdem ist wiedereröffnet

Mönchengladbach Nach langer Pause ist das beliebte Lokal an der Rheydter Straße endlich zurück.

Fußgänger, Radfahrer und sogar Autofahrer halten vor dem Restaurant an der Rheydter Straße an. Jeder schaut auf das große Banner, das die Wiedereröffnung des Café Trotzdem für den 3. Januar ankündigt. Um kurz vor 16 Uhr versammeln sich die ersten Gäste vor den noch heruntergelassenen Rolladen. Gleich soll das Restaurant nach zehn langen Monaten Umbaupause wieder eröffnen.

Hinter den Rolladen und den mit Plane abgedeckten Fenstern geht es inzwischen heiß her, das gesamte Team von Inhaber Sedat Gezegen ist angetreten, um ihr Café Trotzdem in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Ein letztes Gruppenfoto, dann öffnet Gezegen die Vordertür. Mitarbeiter klatschen, umarmen sich, alle sind froh, dass es endlich geschafft ist. Die ersten Gäste müssen sich ihren Weg an den glücklichen Mitarbeitern vorbei bahnen. Es werden Glückwünsche, Neujahrsgrüße und kleinere Geschenke ausgetauscht.