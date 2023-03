Gastronomie in Rheydt Das Café Loulou's schließt seine Türen

Rheydt · Kein Aprilscherz: Am 1. April ist der letzte Tag des beliebten Cafés an der Wilhelm-Strater-Straße. Warum Daniela Marischen ihr Herzensprojekt aufgibt, was sie plant, und wie es an dem Standort weiter gehen soll.

30.03.2023, 12:00 Uhr

Nach acht Jahren verabschieden sich Daniela Marischen (r.) und ihre Mitarbieterin Sandra Teucke vom Café Loulou's. Foto: Detlef Ilgner Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Von Garnet Manecke

Daniela Marischen greift nach einem Taschentuch. Schon wieder kommen ihr die Tränen. Gerade hat sie sich von ihrer Brotlieferantin verabschiedet. Ein letztes Mal umarmt sie Jeannette Huppertz, Chefin der Landbäckerei Huppertz, so wie sie viele Menschen umarmt, die sie nun zum letzten Mal bewirtet. Nach acht Jahren wird das Café Loulou's schließen. Am Samstag, 1. April, ist der letzte Tag an der Hugo-Preuß-Straße.