Entscheidung in Altstadt Mönchengladbach : Café Köntges bekommt Zuschuss

Mönchengladbach Die Einrichtung der Altstadt-Initiative kann so weiter arbeiten wie bisher. Der Sozialausschuss kippte eine von der CDU gewünschte Einschränkung, politische Veranstaltungen dort zu streichen und beschloss die Förderung ohne Einschränkung.

Die Initiative Altstadt bekommt von der Stadt einen Zuschuss in Höhe von 17.000 Euro ohne Einschränkungen für das Programm im Café Köntges. Der Sozialausschuss lehnte am Abend einen Änderungsantrag der CDU ab. Damit endet ein Streit, der in der Bezirksvertretung Nord in der vergangenen Woche seinen Ausgang genommen hatte. In diesem Gremium hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Dohmen der Initiative vorgeworfen, im Café Köntges hätten „politisch tendenziöse Veranstaltungen“ stattgefunden. Mit Mehrheit von CDU und FDP hatte die Bezirksvertretung deshalb beschlossen, dass Veranstaltungen dort Kultur- und/oder Quartiersbezug haben müssen. In der Fraktionssitzung der CDU am Montag wurde das abgeschwächt: Es sollte nur noch den Appell an die Initiative geben, darauf zu achten. Doch auch dies kippten die Sozialpolitiker gegen die Stimmen der CDU. Vor allem, weil auch die FDP anders als in der Bezirksvertretung Nord gegen diese Eingrenzung stimmte.