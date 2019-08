Maria Hilf Krankenhaus : Ein Café mit viel Zeit für Krebskranke

Mönchengladbach Es gibt immer Kuchen, mitunter viel zu lachen, aber meist ernste Gespräche angesichts einer lebensbedrohlichen Krankheit: Donnerstags können Krebspatienten des Maria-Hilf-Krankenhauses im Café Zeit über ihre Sorgen reden.

Jeden Donnerstagnachmittag haben Menschen auf der Station S 3 der Kliniken Maria Hilf Zeit. Zeit für Krebspatienten und ihre Angehörige, Zeit zum Reden und Zuhören, Zeit für ein Stück selbstgebackenen Kuchen und eine Tasse Kaffee. Das Angebot, das die Krankenhausseelsorge regelmäßig auf der onkologischen Station der Klinik für Strahlentherapie macht, heißt nicht umsonst Café Zeit. Dort kann man ins Gespräch kommen, sich Sorgen von der Seele reden, aber auch gemeinsam lachen. Todernst geht es nicht unbedingt zu in dieser Café-Zeit.

„Manchmal möchten die Menschen nicht über die Krankheit oder ihre Sorgen sprechen, sondern einfach albern sein und lachen“, sagt Jürgen Schmitz, katholischer Krankenhausseelsorger, der gemeinsam mit seinem evangelischen Kollegen das Konzept für das Café Zeit entwickelt hat. So endete ein Café-Nachmittag einmal damit, dass alle Witze erzählten und kicherten. Ein andermal, erinnert sich Pfarrer Herbert Schimanski, der evangelische Krankenhausseelsorger, erzählte ein Ehepaar so angeregt von seinen Reisen in die ganze Welt, dass zum Schluss alle Besucher gebannt zuhörten. Dann sagte die Erzählerin: „Wir hatten doch ein tolles Leben.“ Auch eine Möglichkeit, Bilanz zu ziehen im Angesicht der Krebserkrankung.