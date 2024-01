Obdachlosenhilfe in Mönchengladbach Das Café Extrablatt spendet heiße Suppe für das Café Pflaster

Mönchengladbach · In den letzten Tagen sind die Temperaturen am Tag wie in der Nacht auf deutlich unter Null gesunken. Dies stellt vor allen Dingen Menschen ohne Wohnung vor existenzielle Nöte.

16.01.2024 , 12:00 Uhr

Josip Pavosevic und Igar Stepanow (v.l.) vom Café Extrablatt teilten im Café Pflaster heiße Suppe aus. Foto: Markus Rick (rick)

Von Eva Baches