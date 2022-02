Hindenburgstraße in Mönchengladbach : Streitfrage Busverkehr in der City

Gladbach Bei den Plänen für die Hindenburgstraße ist die Ampel noch nicht ganz einig: Die FDP ist im Planungsausschuss skeptisch, ob die Steinmetzstraße die Last des Busverkehrs alleine bewältigen kann.

Der Busverkehr auf der Hindenburgstraße ist schon seit Jahren ein Streitthema. Und in der Frage, wie der Nahverkehr künftig in der Fußgängerzone (oder eben daran vorbei) fährt, zeichnet sich innerhalb der Ampel-Mehrheit im Stadtrat noch keine klare Linie ab. Der Planungs- und Bauausschuss beschloss zwar einstimmig den Prüfauftrag an die Verwaltung, die vollständige Verlegung des Busverkehrs auf die Steinmetzstraße und gleichzeitig einen kleinen Pendelverkehr mit E-Bussen zwischen Alter Markt und Busbahnhof und in angrenzenden Straßen zu untersuchen. So ganz einig sind sich SPD, Grüne und FDP allerdings nicht.