Freizeitanlagen in Mönchengladbach : Nur ein Bußgeldverfahren nach Verstößen gegen Grillverbot

An den Freizeitanlagen der Stadt weisen Hinweisschilder auf das Grillverbot hin. Die Mags hat die Schilder dort aufgestellt, weil die Brandgefahr so hoch ist. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Seit Mitte Juli gilt: In den Freizeitanlagen ist das Bruzzeln wegen der anhaltenden Trockenheit nicht erlaubt. Doch nicht jeder hält sich daran. Warum einige Griller dafür zahlen und andere nicht.

Sommer , Sonne, Picknick-Zeit. Im Moment stimmen die Voraussetzungen für Freiluftvergnügen. Nur das geht zurzeit nicht: im Stadtwald oder in anderen öffentlichen Freizeitanlagen den Grill anheizen. Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt seit dem 19. Juli wie in vielen anderen Städten auch in Mönchengladbach ein Grillverbot . Und das hat immer noch Gültigkeit, auch wenn manche das offenbar nicht wissen, obwohl überall entsprechende Schilder stehen.

Am Monte Klamott, Mönchengladbachs beliebtester Grillzone, waren auch am Wochenende wieder Gruppen und Familien mit Kühltaschen und Grillutensilien angereist. Die Folgen? Unterschiedlich.

Am vergangenen Freitag war dort der Kommunale Ordnungsdienst (KOS) im Einsatz. An diesem Tag wurde eine Gruppe beim Grillen „erwischt“ und ein Bußgeldverfahren eingeleitet, wie ein Stadtsprecher berichtet. Am Samstag und Sonntag waren die Grillscouts der Mags auf den öffentlichen Grillflächen der Stadt unterwegs. Auch sie entdeckten im Stadtwald Gruppen, die bereits die Holzgrills angeheizt hatten. Da die Grillscouts der Mags aber anders als der Kommunale Ordnungsdienst nicht befugt sind, „Knöllchen“ zu verteilen oder Bußgeldverfahren einzuleiten, blieb es an diesen beiden Tagen bei Aufklärungsgesprächen. Die Gruppen seien einsichtig gewesen und hätten nach den Hinweisen alle ihre Sachen zusammengepackt, wie eine Mags-Sprecherin sagte. In den Freizeitanlagen Dahl und Rheindahlen habe man keine Griller angetroffen.