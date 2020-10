Streik in Mönchengladbach : Busse bleiben Donnerstag stehen

Der Linienverkehr wird am Donnerstag, 8. Oktober, in Mönchengladbach bestreikt. Foto: Jana Bauch

Mönchengladbach Die Gewerkschaft Verdi hat einen weiteren Streik für den kommenden Donnerstag, 8. Oktober, angekündigt. In der Folge kommt auch der gesamte Schulbus- und Linienverkehr in Mönchengladbach erneut zum Erliegen, wie die NEW mitteilt.

Eltern, deren Kinder im Regelfall mit dem Bus zur Schule fahren, müssten sich am Donnerstag folglich eine andere Beförderungsmöglichkeit suchen.

In Viersen ist nach Angaben der NEW ebenfalls der gesamte Linienverkehr betroffen. Schulbusse, die dort außerhalb des öffentlichen Linienverkehrs unterwegs sind, führen am Streiktag hingegen voraussichtlich nach Plan.

In den übrigen Bedienungsgebieten der NEW Verkehrsunternehmen ist streikbedingt ebenfalls mit Einschränkungen zu rechnen.

Der Streik hat darüber hinaus auch Auswirkungen auf die Kundencenter in der Stadt. Jene in Mönchengladbach werden laut der Mitteilung voraussichtlich bestreikt. In Viersen wird das Kundencenter geöffnet sein.

